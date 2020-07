Ultime calcio Napoli - Non solo Osimhen, il ds Giuntoli è al lavoro anche per Dominik Szoboszlai. Lo riporta la redazione di Sport Mediaset, per l'ungherese sarebbe in programma un incontro con i suoi agenti. Szoboszlai, che ha una clausola da 25 milioni di euro, dovrebbe prendere il posto di Allan, che lascerà la Serie A. Per lui si parla di un interessamento da parte dell'Everton di Ancelotti per 30-35 milioni.

