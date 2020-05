Ultime calcio - Il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha risposto alle curiosità di alcuni tifosi sui social e ha così parlato dell'ipotesi Immobile al Napoli:

Bargiggia

"Secondo me sono molto voci e basta, ma in 30 anni di mercato ho visto succedere tutto e il contrario di tutto". Infine su Milik accostato alla Juventus: "Se non rinnova, come sembra, va sul mercato, ma per la Juve è solo un'ipotesi se parte Higuain".