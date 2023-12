Medaglia al valore per Insigne e tre calciatori del Napoli: il motivo e la data della cerimonia

La notte magica di Londra, che è valsa il titolo europeo alla Nazionale di Mancini, ancora brilla negli occhi degli italiani. In quella squadra c'erano quattro giocatori del Napoli, tre ancora in forza alla formazione azzurra. Come racconta Il Mattino,

"I fantastici quattro (Insigne, Di Lorenzo, Raspadori e Meret) saranno premiati con una medaglia al valore. Lunedì prossimo (16.30), presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, si svolgerà la tradizionale Cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni relative ai risultati ottenuti nel 2021. Il Presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli e il delegato Coni Napoli Agostino Felsani, consegneranno le Stelle al Merito per dirigenti e società, le Palme al Merito per i tecnici e le medaglie al valore per atleti che abbiamo conseguito titoli olimpici, mondiali, europei ed Italiani nel 2021.

Il titolo europeo conseguito a Londra con la Nazionale italiana, è valso il prezioso riconoscimento per Insigne, Meret, Raspadori e Di Lorenzo. Il napoletano Lorenzo Insigne, ex capitano della squadra azzurra, oggi in forza al Toronto, ha confermato la sua presenza al Maschio Angioino. Per Meret, Di Lorenzo e Raspadori invece verrà organizzata, nella sede del Napoli a Castel Volturno, una cerimonia strettamente riservata".