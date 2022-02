Mavys Alvarez sequestrata a 17 anni: gli amici di Maradona prosciolti dall'accusa

Arrivano notizie in merito alle denunce e accuse di Mavys Alvarez, la donna che aveva solo 17 anni quando è stata a Cuba con Maradona e i suoi amici.

Guillermo Coppola, Omar Suarez e Mariano Israelit - l'ex manager e due carissimi amici di Diego Maradona - non misero in atto una tratta di minore, la diciassettenne cubana Mavys Alvarez, agli inizi del Duemila. Prosciolti dalla giustizia argentina, che ha respinto l'esposto degli avvocati della donna, una delle donne che il Pibe frequentò a Cuba dove si era trasferito teoricamente per curarsi dalla tossicodipendenza. Mavys Alvarez aveva denunciato di essere stata portata a Buenos Aires, dove Diego l'avrebbe obbligata a sottoporsi a un intevento chirurgico per aumentare il volume del seno, senza l'autorizzazione dei genitori. E in un lussuoso albergo della Capital federal sarebbe stata tenuta sotto sequestro da Coppola e dai suoi amici. La denuncia è arrivata nello scorso novembre, a un anno dalla morte di Maradona, dopo le apparizioni televisive in cui Mavys dichiarava di essere diventata cocainomane dietro la spinta del celebre fidanzato. «Posso parlare adesso perché sono morti sia Fidel Castro che Diego». Coppola, che da tempo aveva abbandonato l'incarico di manager di Maradona, ha sottolineato: «Ho aspettato tranquillamente la decisione della giustizia argentina, rispettando quanto aveva dichiarato questa donna».