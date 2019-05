Marek Hamsik, primo gol in Cina per lui: bella girata di testa ed esplosione di gioia! [VIDEO]

Una giornata che difficilmente dimenticherà Marek Hamsik. L'ex centrocampista del Napoli, infatti, quest'oggi ha trovato per la prima volta la via del gol con la maglia del Dalian Yifang ponendo così, si spera, la parola fine ad un avvio di esperienza cinese non propriamente esaltante.

Marek Hamsik, primo gol in Cina per lui

Lo slovacco ha sbloccato la partita tra Dalian e Shangai Greenland Shenhua sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ferreira Carrasco con una bella girata di testa che non ha lasciato speranze né al portiere né alla retroguardia avversaria, non propriamente perfetta nella circostanza. Esplosione di gioia, poi, per l'ex bandiera azzurra che ha scaricato così le tensioni di questa prima parte di stagione in Cina.

