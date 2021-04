Marcelo Burlon x SSC Napoli, già sold out le Kombat, T-Shirt e tuta! E lo store del Napoli va in crash [FOTO]

Marcelo Burlon X SSC Napoli - A cinque ore dal lancio negli store online della collezione firmata da Kappa e Marcelo Burlon per due nuove Kombat SSC Napoli (e non solo), va già verso il sold out la collezione firmata dal brand Burlon.

Il sito dello store del Napoli è già da un paio d'ore in crash continuo. In questo momento, infatti, se si prova ad accedere allo store ufficiale della SSC Napoli appare questa schermata: "Pagina al momento non disponibile. Ci scusiamo per l'incoveniente ma l'operazione non è stata eseguita con successo. Si prega di ricaricare la pagina".

AGGIORNAMENTO - Per quanto riguarda invece gli store ufficiali di Kappa e Marcelo Burlon, invece, risultano già essere sold out sia la tuta, sia la T-Shirt e soprattutto le due maglia gara (Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli): prima è terminata quella di colore nera, poi intorno alle ore 16.00 è andata sold out anche la gialla versione "Goalkeeper".