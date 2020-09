Ultime calcio Napoli - Diego Armando Maradona si tiene in allenamento e si rimette in forma:

"Alcuni contano le volte in cui sei caduto. Altri contano le volte che ti sei alzato. Ringrazio i miei insegnanti per questo video. Un anno dopo l'intervento al ginocchio, mi aiutano a migliorare ogni giorno. Non abbassare mai la guardia!!!!".