Il Boca Juniors è campione d'Argentina: accoglienza da brividi della Bombonera per il ritorno di Maradona [VIDEO]

Ultime notizie calcio. Serata speciale alla Bombonera dove, grazie ad una rimonta insperata, il Boca Juniors ha superato in classifica il River Plate (1-1 contro il Tucuman) all'ultima gironata laurenandosi campione d'Argentina. Serata da ricordare anche per il ritorno di Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia La Plata, che ha affrontato gli Xeneises uscendo sconfitto ma con il sorriso per il titolo conquistato dalla sua ex squadra. I tifosi locali hanno accolto il Pibe da idolo, con cori e applausi scorscianti.

