Maradona, addio ad un passo con il Gimnasia La Plata: attriti tra il club e l'entourage dell'argentino

Ultime notizie calcio. Diego Armando Maradona potrebbe non essere più l'allenatore del Gimnasia La Plata: a riportare la notizia è il quotidiano Olè, che svela alcuni attriti ormai insanabili tra le parti. Nei giorni scorsi sembrava tutto apparecchiato per il rinnovo di contratto del Pibe de Oro col club di Primera Division, ma nelle ultime ore la situazione sembra precipitata per i dissidi intercorrenti tra la dirigenza del club e l'entourage di Diego.

E' lo stesso presidente del club Gabriel Pellegrino a confermare i rumors:

“Abbiamo offerto a Maradona lo stesso contratto che aveva prima e ha detto di no. Già questo per noi era uno sforzo enorme. Il problema comunque non è Diego, ma la gente che lo gestisce. Ha intorno un gruppo di persone che non permette che ci parliamo direttamente".

Parole che non sono piaciute a Matias Morla, avvocato di Maradona, che ha prontamente replicato: