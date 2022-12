Manovra 2022, Renzi: "Hanno azzerato la 18app per darli ai presidenti di calcio incapaci!"

"E' folle! Il Governo Meloni ha tolto 230 milioni di euro da 18App e regala 890 milioni alle società di serie A. Uno schiaffo alla cultura e ai giovani, una marchetta ai presidenti di un calcio pieno di debiti. Noi siamo gli unici a protestare, gli altri tutti zitti. Follia pura".

Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

"Quello che sta accadendo in queste ore è tecnicamente uno dei più grandi scandali cui ho assistito da quando sono in Parlamento. Togliere i soldi ai giovani per darli ai presidenti delle squadre di Serie A incapaci di tenere i conti in ordine", ha poi detto in un video pubblicato sui social dopo la seduta notturna in commissione alla Camera sulla manovra.