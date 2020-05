Manolas, take-away in pizzeria senza mascherina: infrange l'ordinanza regionale [FOTO]

Ultimissime notizie Napoli. Il primo infortunio del Napoli post-coronavirus è quello del difensore greco Kostas Manolas che ha subito una distrazione del muscolo della gamba destra. Rischia di restare fermo davvero a lungo e saltare l'ultima parte di stagione, sempre che la Serie A ricominci sul serio.

Nel frattempo, il difensore greco prova a dimenticare l'amarezza per l'infortunio con una pizza da asporto nel centro di Napoli, ma dimentica di indossare la mascherina di protezione: lo si vede a volto scoperto in compagnia del pizzaiolo nella foto-ricordo in allegato. La mascherina è obbligatoria in tutta la Regione Campania che resta obbligatoria in tutta la regione, come da ultima ordinanza. Una leggerezza da non ripetere prima di tornare al lavoro.

