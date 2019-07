"Segna Manolas". Ancelotti anticipa il gol del greco a suo figlio in panchina

Gol all'esordio per Kostas Manolas con la maglia del Napoli. Il greco ha sbloccato di testa il risultato contro la Feralpisalò su perfetto calcio piazzato di Mario Rui. Il Napoli va subito in vantaggio, dunque, nella seconda amichevole del ritiro pre-campionato di Dimaro, ma dal campo di Carciato emerge un curioso retroscena che fa ben sperare sul proseguio della stagione di Manolas in maglia azzurra.

Prima che il difensore greco staccasse di testa per il gol dell'1-0, quando Mario Rui stava per battere il calcio piazzato, Carlo Ancelotti in panchina si è rivolto a suo figlio Davide al suo fianco ed ha anticipato: "Segna Manolas". Insomma, Ancelotti ha predetto il gol di Manolas, a testimonianza del feeling che già si è creato a Dimaro tra il nuovo difensore del Napoli e l'allenatore.