Manolas cerca casa a Napoli: indeciso tra Pozzuoli e Posillipo, con lui uno staff di otto persone e un cuoco personale

Kostas Manolas prosegue le sue vacanze a Naxos, ma nel frattempo un suo uomo di fiducia è a Napoli per trovare una sistemazione adeguata al difensore greco ex Roma. Il secondo acquisto ufficiale del Napoli, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, è indeciso se alloggiare a Posillipo o a Pozzuoli, e la seconda potrebbe essere la soluzione corretta. Manolas ha bisogno di una casa molto grande, perché lo seguirà a Napoli uno staff di almeno 8 persone, tra parenti, fisioterapista e addirittura il cuoco personale.