Manifestazione per la pace, Di Lorenzo: "Uomini e donne, della cultura e dello spettacolo, del cinema e dello sport, tutti insieme in prima fila" | VIDEO

Sulla pagina Facebook della Regione Campania è stato pubblicato un video in cui c'è Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli:

“Uomini e donne, della cultura e dello spettacolo, del cinema e dello sport, tutti insieme, in prima fila, a manifestare per la pace”. Grazie al capitano Giovanni Di Lorenzo per il suo appello e a tutto il calcio Napoli. Grande manifestazione per il cessate il fuoco, venerdì 28 ottobre, ore 11, Napoli, Piazza del Plebiscito".