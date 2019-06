Juve, mancia da record per Cristiano Ronaldo: 20mila euro allo staff del resort dove è stato in vacanza

Costa Navarino, dove il campione ha trascorso parte delle sue vacanze. Si, lo stesso posto, in Grecia, dove l'anno scorso Andrea Agnelli in persona andò per convincerlo a firmare per la Juventus. Diversi i comfort personalizzati: una piscina, una palestra, una sala massaggi, un campo da golf e l'accesso privato alla spiaggia.

Mancia Cristiano Ronaldo da record: l'asso Juve premia lo staff Resort

Un soggiorno da sogno, in un posto magnifico, con anche la privacy necessaria a rilassarsi. Forse anche per questo, come riporta il Corriere dello Sport, Ronaldo ha deciso di lasciare, al momento delle partenza, una cospicua mancia allo staff del resort: 20 mila euro. Una cifra per lui evidentemente non eccessiva, che avrà però di sicuro ripagato lo staff di tutti gli sforzi fatti per tenere lontano i curiosi.