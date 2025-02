Manchester United-Leicester 2-1: Garnacho on-fire, entra e svolta la partita | VIDEO

Il Manchester United ha battuto 2-1 il Leicester nel match di FA Cup ieri sera all'Old Trafford. Protagonista del match anche Alejandro Garnacho, l'attaccante argentino vicinissimo al Napoli nella sessione invernale di calciomercato, che ieri è entrato in campo nel secondo tempo ed ha letteralmente svoltato la partita, guadagnandosi anche il premio di Migliore in campo.

A fine partita anche l'allenatore del Manchester Amorim ha esaltato la prestazione di Garnacho: "È partito dalla panchina più volte e ogni volta che è entrato in campo si è visto un ragazzo diverso. Sono cose semplici, ma si vede che stia migliorando".

Okoli made a goal line clearance to deny Garnacho and celebrated like he won the UCL



pic.twitter.com/dQRjO668mD