Maltempo Liguria: modificata l’allerta gialla

Il fronte precipitativo che ha interessato l’imperiese dalle ore centrali con intensità di 10.6 mm in 15 minuti a Triora si è rapidamente esteso verso il Centro e il Levante della regione, dove si stanno verificando i primi temporali. Al momento (aggiornamento ore 18), a Genova – Castellaccio sono caduti 5.8 mm in 5 minuti e 10.4 mm in 30 minuti a Genova – Fiumara. La perturbazione si sposterà velocemente verso il Levante e l’instabilità si prolungherà fino a metà giornata di domenica. Da segnalare anche una diminuzione delle temperature nelle zone interessate dai fenomeni e un rinforzo dei venti fino a localmente forti da est, nordest sulla parte più occidentale di Ponente.