Malcuit rettifica: "Bruno Satin non è più il mio agente da molto tempo, da dieci mesi" [FOTO]

Tramite il proprio account ufficiale di Twitter, il terzino destro del Napoli Kevin Malcuit rettifica - rispondendo alla news pubblicata da Calcio Napoli 24 - sull'intervista rilasciata da Bruno Satin ai microfoni di Radio Marte: "Bruno Satin non è più il mio agente da molto tempo, da dieci mesi"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Bruno Satin, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Malcuit sta recuperando, serve pazienza e tranquillità perché in questi infortuni non serve avere fretta. La situazione di Ghoulam è diversa perché il ragazzo ha avuto 2 infortuni importanti di seguito ed è difficile poi recuperare la forma. Malcuit si sente parte del club e della squadra ed ha vissuto questo periodo con il resto del gruppo. Non vive in un altro mondo, è partecipe del mondo Napoli. Per risolvere la questione, tutti dovrebbero fare un passo in avanti, il problema è che non vengono fuori le personalità forti. Reina era il leader del Napoli ed è stato l’ultimo: era un boss, uno con le palle che poteva confrontarsi con la società. Ci sono leader in campo e leader di spogliatoio e sono due cose diverse. Lo stesso Koulibaly è un talento, ma è troppo buono. Tutto quello che staccando a Napoli non è una grande pubblicità anche per il prossimo mercato. Poi, è chiaro che si può ancora andare avanti nel girone di Champions recuperare in campionato un posto in Champions. E’ pericoloso il futuro perché ci sono alcuni giocatori che vogliono scappare dal club. Non ho parlato con Giuntoli, non so cosa voglia fare il club a gennaio, immagino si debba fare un punto della situazione anche perchè i problemi non si sistemano comprando un giocatore piuttosto che un altro".