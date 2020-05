Maksimovic scalda i motori in vista della ripartenza: visita dalla podologa per un trattamento [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Tra circa quindici giorni il calcio in Italia riaprirà i battenti, con il Napoli che dovrà giocare la prima gara contro l'Inter in una gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Gattuso, però, dovrà fare a meno per qualche tempo di Kostas Manolas, andato KO. A rimpiazzarlo ci sarà Nikola Maksimovic che, dunque, sta scaldando i motori. Nella giornata di ieri il serbo ha fatto visita per un trattamento alla podologa a cui si affida il club partenopeo.

