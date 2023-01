Maglia San Valentino Napoli già in vendita negli store fisici in città. Dopo l'annuncio della società di questo pomeriggio in merito alla maglietta special edition per San Valentino, negli store che vendono le divise ufficiali degli azzurri è già spuntata la maglietta che questa sera sarà indossata dalla squadra di Spalletti contro la Cremonese. Prezzo: 125 euro. Clicca su foto allegate per vedere: