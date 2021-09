Maglia Ronaldo Manchester United 2021: è la più venduta della storia negli USA. Battuti Messi, LeBron e Tom Brady

Maglia Ronaldo Manchester United 2021, le ultime notizie sul ritorno di Cristiano Ronaldo allo United. Negli ultimi giorni di calciomercato estivo si è concretizzato il passaggio di Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Un ritorno per il portoghese in Premier e ai Red Devils che ha scatenato l'entusiasmo mondiale.

Maglia Ronaldo Manchester United 2021, è la più venduta della storia in USA

Infatti, con il trasferimento di ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è arrivato un record negli USA schiacciante. Perché la vendita delle magliette di Ronaldo dopo le 24 ore dell'ufficialità è stata record negli USA. Mai nessuna divisa aveva raggiunto numeri simili dopo 24 ore dall'ufficialità in nessun sport negli USA. Infatti, come rivelato da Sky Sport, Ronaldo ha battuto anche grandi sportivi come Messi al PSG, di Bryce Harper ai Philadelphia Phillies (Baseball), di Tom Brady ai Tampa Bay Buccaneers (Football americano) e di LeBron James ai LA Lakers (NBA).

Le ultime Notizie calcio Napoli