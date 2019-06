Maglia Napoli 2020, sul web diventano virali le nuove divise azzurre! [FOTO]

Maglia Napoli 2020, Ultimissime calcio Napoli - Sul web sono diventate subito virali le presunte anticipazioni della nuova magia Napoli 2020. Le divise azzurre pare portino grosse novità, ma ad oggi non c'è niente di ufficiale. A riportare la notizia in anteprima è Cronache di Napoli, dove compaiono diverse foto delle maglie studiate dalla Robe di Kappa per la prossima stagione 2019/2020 del Napoli.

Maglia Napoli 2020, le nuove divise online?

Come è possibile vedere dalle immagini, le maglie del Napoli portano ancora Pasta Garofalo come Second Main Sponsor. Ma con ogni probabilità il marchio verrà sostituito da Msc Crociere, che farà compagnia a Lete e Kimbo. Possibile il lancio di pixel quindi che andrebbero a sostituire pantere e serpenti nelle maglie Napoli 2019. Secondo le immagini, la prima maglia sarà ancora azzurra con inserti bianchi molto vistosi, la seconda scelta sarà bianca con inserti azzurri, mentre la terza invece sarà verde militare (o rosso come mostrano altre immagini che circolano) con inserti dello stesso colore, ma con una sfumatura più scura. Il contratto con Robe di Kappa scade nel 2020, ma pare che De Laurentiis e l’azienda torinese stiano trattando il rinnovo nonostante le voci che circolano su un presunto accordo tra Napoli-Adidas per il futuro delle maglie del Napoli.

Clicca sull'immagini in allegato