Nuovo sponsor SSC Napoli, De Laurentiis vuole Adidas dal 2020: può favorire operazioni alla James Rodriguez

Ultimissime calcio Napoli - Sponsor Adidas. Un chiodo fisso di Aurelio De Laurentiis per il “mercato” è la ricerca di nuovi sponsor e partner commerciali. Il “sogno” del presidente azzurro è portare sulle maglie del Napoli un colosso da 40 milioni di euro. Sponsor come quelli della Roma, o del Milan o ancora del Psg. Partner arabi, come compagnia aeree e industrie delle costruzioni. L’oriente, il Qatar, gli Emirati Arabi. È in questi territori che il presidente del Napoli cerca di portare la SSC Napoli a farsi “vestire” da sponsor giganti, da milioni e milioni di euro. Ad esempio, il partner principale della Roma, Qatar Airways, paga 40 milioni di euro a stagione. Per il presidente del Napoli è assurdo che il suo club, che in questi ultimi dieci anni in Europa sta facendo meglio dei giallorossi, sia indifferente a questi colossi. Sia per meriti sportivi che per valore del brand, ma anche per numero di tifosi nel mondo.

Napoli-Adidas, accordo dal 2020?

Basti pensare che oggi il Napoli sommando tutti i gli sponsor sulle maglie incassa “solo” 7 milioni di euro. Anche per lo sponsor tecnico vale lo stesso discorso. A De Laurentiis piacerebbe chiudere l’accordo con Adidas, che potrebbe vestire il Napoli a partire dal 2020. Rispetto all’attuale marchio, “Kappa”, sarebbe un passo in avanti enorme. Intanto il patron azzurro ha chiuso diversi accordi con Adidas, visto che giocatori come Insigne, Verdi, Younes, Hysaj e Ospina vestono questo marchio a titolo personale. Allearsi con mega sponsor come questi renderebbe più facile acquistare i campioni, ma soprattutto darebbe ancora più valore al marchio “Napoli”.