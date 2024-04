"Ma come è possibile?". Roma-Milan fa tornare l'amaro ai tifosi del Napoli

"Ma come è possibile?". O meglio: "Come è stato possibile?". Come ha potuto lo strepitoso Napoli di Luciano Spalletti perdere contro il Milan in Champions League un anno fa?Torna l'amaro in bocca per i tifosi azzurri questa sera e succede perché i rossoneri sono stati eliminati della Roma in Europa League, coi capitolini che volano dritti in semifinali e i rossoneri che invece - a differenza di un anno fa - hanno mostrato tutti i propri limiti anche in ambito europeo.

Roma-Milan, torna l'amaro pensando a Milan-Napoli di Champions

E' vero che è passato un anno nel frattempo e molto è cambiato, ma la base è la stessa e al di là del periodo di difficoltà milanista parliamo pure sempre della squadra attualmente seconda in Serie A. Una gara, quella del Napoli, che grida ancora vendetta considerando il traguardo storico di una semifinale di Champions League.

Sarebbe stato il palcoscenico adatto per coronare un'annata strepitosa, con un campionato dominato e la conquista di uno scudetto 33 anni più tardi. Ancora oggi non ci sono spiegazioni per quel blackout, se non legato a un calo fisiologico e - ovviamente - all'assenza pesante di Victor Osimhen e non solo.