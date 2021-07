Lutto per il mondo della tv italiana, è morta Raffaella Carrà

È morta Raffaella Carrà. A dare la notizia è stato Sergio Iapino che dà il triste annuncio, unendosi al dolor dei nipoti Federica e Matteo. E di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici della vita e dei collaboratori:

L'artista italiana aveva 78 anni. E' stata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice sia in tv che in radio. Ma è stata anche un'autrice televisiva. Lavorando sia in Italia che in Spagna. Raffaella Carrà, nome d'arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni era nata a Bologna il 18 giugno del 1943.

Di Raffaella Carrà, i tifosi azzurri non dimenticheranno i diversi show con Diego Armando Maradona. In allegato, vi proponiamo il video con il balletto delle due icone del secolo scorso, a La Noche del 10, programma in Argentina di Maradona.

Pochi mesi fa, a Il Messaggero, propro Raffaella Carrà ricordava così Diego Armando Maradona raccontando alcuni aneddoti:

«L'ho conosciuto in Italia quando lo invitavo ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, non c'era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: 'Non sapete chi sono io'. Lessi questa storia il giorno dopo sul Clarin. Per colpa mia Diego aveva passato una notte in guardina.

Dopo questo episodio, l’ho praticamente inseguito. Una volta ero a Madrid per un’asta e avrei voluto proporre anche una sua maglietta. Ma Diego non volle mandarmela. Quando ormai stavo per partire però me lo ritrovai nella hall dell’hotel. Arrivò e mi disse: 'Non ti ho voluto mandare la maglietta, te l’ho portata io'. Facemmo pace, cenammo insieme e lo invitai al programma Hola, Raffaella. Lui venne con piacere e portò la famiglia".