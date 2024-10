Lutto nel mondo del calcio: è morto giovanissimo l'ex Marsiglia e Getafe per un infarto!

Lutto nel mondo del calcio e più precisamente in Marocco, perché l'ex nazionale della nazionale marocchina Abdelaziz Barrada è morto oggi per arresto cardiaco, alla giovane età di 35 anni.

Abdel Barrada, ex giocatore delle giovanili del PSG, che ha giocato al Getafe, all'Al-Jazira, all'Olympique de Marsiglia, all'Al-Nasr o al Gimnástic tra molti altri, ha perso la vita in Francia: viveva a Parigi ed è stato collaboratore di RMC Sport e BeIN Sport, oltre ad avere il diploma BEF UEFA A.

Abdel Barrada morto per infarto

La notizia è stata annunciata da diversi media francesi, tra cui Le Figarò. Nato a Provins, a circa 80 chilometri da Parigi, ha giocato 28 partite con la nazionale marocchina, partecipando alle Olimpiadi di Londra e alle Coppa d'Africa del 2012 e 2013. È sempre stato considerato uno dei talenti più importanti di quella generazione di calciatori marocchini.

Il centrocampista ha giocato il maggior numero di partite della sua carriera in Spagna, soprattutto con il Getafe, sia nella squadra riserve che in prima squadra. Con la squadra di Madrid ha segnato otto gol e fornito nove assist, giocando 66 partite. È ricordato per aver segnato un gol contro il Real Madrid nella vittoria per 2-1 nel 2012 e un altro gol contro l'Atlético de Madrid nel 2011 in una partita terminata 3-2 per la squadra blu.

Abdelaziz Barrada col Getafe contro il Real Madrid

Questo il messaggio di cordoglio dell'altro suo ex club europeo, l'Olympique di Marsiglia, via X: