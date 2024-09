Lutto in casa Cagliari: il comunicato del club sardo

Lutto in casa Cagliari, è arrivato il comunicato del club sardo per la triste scomparsa di Pasquale Lavagna:

"Il Cagliari Calcio si unisce al dolore per la scomparsa del Consigliere di Amministrazione del Club Pasquale Lavanga. Nato a Trevico (Avellino) nel 1933, il suo legame con la Sardegna nascerà in giovane età per on spezzarsi mai, rivelandosi eterno. Uomo d’industria illuminato, sarà artefice della nascita di FLUORSID insieme al Conte Carlo Enrico Giulini: a partire dall’avvio dell’attività mineraria a Silius, nel Gerrei, per evolversi nella costruzione dell’impianto produttivo di Macchiareddu (Assemini) e dell’avventura nel settore chimico. Pasquale Lavanga ha dedicato la sua vita alla guida dell’azienda con dedizione e visione, ricoprendo in oltre quarant’anni i ruoli di dirigente, amministratore delegato e presidente.

Un pilastro insostituibile di FLUORSID, figura dalle comprovate esperienza e capacità, sempre pronto a confrontarsi con le sfide più ardue e ambiziose, in ogni momento storico, dal più esaltante a quello più critico. La sua leadership ha avuto un impatto profondo non solo sulle persone a lui vicine, ma anche su tutto il Gruppo, contribuendo alla crescita delle figure chiave e dei lavoratori a ogni latitudine.

“Con Pasquale Lavanga ci lascia una guida e un punto di riferimento che per anni ci ha accompagnati in tanti momenti cruciali delle nostre vite e di quella di FLUORSID”, le parole del presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini. “Accanto a mio padre ha scritto pagine determinanti per il Gruppo e per la Sardegna, la sua dedizione e la sua visione hanno lasciato un segno indelebile. Sin dal 2014 ha avuto a cuore anche le sorti del Cagliari Calcio, fornendo un prezioso contributo da consigliere, come di consueto con garbo, stile e discrezione, senza fare mai mancare la proficua schiettezza che gli era propria. In questo momento siamo vicini alla famiglia, in particolare al figlio Michele che tuttora rappresenta una figura chiave di FLUORSID e continuerà ad esserlo. A noi il dovere di proseguire sulla strada tracciata da Pasquale Lavanga in questi anni, provando a seguire il suo esempio e onorare quanto ha saputo creare”.