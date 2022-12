Lozano piange Pelè: "Grazie di tutto! Ho imparato e preso ispirazione da te"

La scomparsa di Pelè all'età di 82 anni ha scosso il mondo del calcio. Anche il calciatore del Napoli Hirving Lozano ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio per la scomparsa del più grande calciatore brasiliano di tutti i tempi e uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio.

Ecco il messaggio di Lozano per Pelè

"Il calcio è un luogo senza tempo né spazio, si vive dalla somma dei momenti che si creano in campo. Ho imparato dalla tua passione, ho preso ispirazione dalla tua esperienza, sei un riferimento per chiunque ami questo sport. I tuoi momenti in campo vivranno per sempre. Sempre nella nostra mente e nel nostro cuore, grazie per tutto quanto. Riposa in pace Edson Arantes Do Nascimiento".