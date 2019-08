Lozano-Napoli, la famiglia del messicano in volo verso Eindhoven: oramai tutti vogliono il trasferimento in azzurro

Hirving Lozano si avvicina sempre più al Napoli. Secondo quanto raccolto da Gonfialarete.com, infatti, oggi la famiglia di Lady Lozano prenderà un aereo dal Messico, direzione Eindhoven. L’intenzione è quella di stare vicino ai ragazzi negli ultimi giorni in Olanda e nei primi di ambientamento a Napoli. La famiglia Lozano al completo è già stata a Napoli qualche mese fa (senza incontrare Ancelotti, per quanto ci risulta) e ha apprezzato molto la città e la costiera amalfitana, in particolare il papà della signora, vale a dire il suocero di Lozano, si è scoperto un grande fan del babà.

La moglie non si oppone

La famiglia non ha gradito le voci su un presunto ostracismo della moglie alla trattativa, che è un falso problema. Ana Opp aveva avuto sí qualche perplessità iniziale ma era stata subito superata anche perché da settimane il giocatore e la sua famiglia sono a conoscenza del fatto che l’unico club che ha fatto passi concreti per garantire al Chucky il salto di qualità è il Napoli e quindi, ormai da tempo, tutti a casa Lozano attendevano con impazienza che Raiola trovasse finalmente un accordo definitivo con il club azzurro, cosa che secondo diverse fonti messicane e italiane sarebbe accaduta nelle ultime ore. Probabile che nei prossimi giorni, quando l’affare sarà concluso, lady Lozano, o chi per lei, parlerà pubblicamente per chiarire la propria posizione.