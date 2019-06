Il Napoli insiste per Lozano, la moglie segue il club azzurro su Instagram: indizio di mercato? [FOTO]

Calciomercato Napoli - Il Napoli non molla la pista Lozano ed anzi gli azzurri, nelle ultime ore, starebbero tentando la stretta difensiva per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante messicano. A tal proposito, tramite Instagram, arriva quello che può essere un indizio relativo a quello che sarà il destino del giocatore attualmente in forza al PSV.

Mercato Napoli, la moglie di Lozano segue gli azzurri su Instagram

Consultando il profilo di lady Lozano, è certamente curioso riscontrare come la donna segua l'account ufficiale della SSC Napoli. Certo, al momento si tratta di un qualcosa di suggestivo e curioso e niente più, ma chissà che non possa nascondere qualcosa di più concreto.

