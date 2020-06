Roma - Il centrodestra pensa a Lotito come candidato Sindaco

Ultime notizie oggi. Un'idea che ha del clamoroso: Claudio Lotito candidato sindaco di Roma. Secondo quanto riportato da Leggo.it il centrodestra ci sta pensando eccome, per mettere il presidente della Lazio in contrapposizione a Virginia Raggi, pronta a ricandidarsi. In passato il patron biancoceleste aveva affermato:

"Ho un grande senso civico. Ho una visione della Repubblica di Platone dove tutti quelli che potevano dare un contribuito si dovevano mettere a disposizione della comunità".

Questo lascia dunque pensare che la cosa si possa fare, visto anche che lo stesso Lotito nelle ultime elezioni politiche, quelle del 2018, si è candidato al Senato con Forza Italia, non risultando eletto per una manciata di voti. E la sua passione per la politica è cosa nota.