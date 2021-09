Lo Spartak Mosca in visita al murales di Maradona: "Napoli. La grande città del grande calciatore" [FOTO]

"Napoli. La grande città del grande calciatore". Il riferimento è a Diego Armando Maradona, perché lo Spartak Mosca ha pubblicato sul proprio account di Twitter alcune foto sotto il murales presente ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Europa League Napoli. Sulle ali dell'entusiasmo dopo il pari in rimonta nella prima giornata contro il Leicester in Inghilterra, il Napoli proverà a vincere la prima partita del Gruppo C quando ospiterà uno SpartakMosca reduce da una sconfitta interna e a caccia dei primi tre punti. Di seguito la presentazione della UEFA.

Napoli Spartak Mosca Europa League

Statistiche Napoli Spartak Mosca

Lo Spartak è stata la prima squadra ad ospitare una partita della fase a gironi di questa edizione di UEFA Europa League e la prima a subire una sconfitta quando ha perso 0-1 contro il LegiaVarsavia col gol segnato nei minuti di recupero nell'anticipo del 15 settembre. Anche il Napoli sembrava a un passo dalla sconfitta in casa del Leicester che si era portato sul 2-0, salvo rimontare lo svantaggio grazie alla doppietta del nigeriano Victor Osimhen che ha regalato un punto alla squadra di Luciano Spalletti.

Precedenti

I due club sono stati accoppiati una sola volta in passato, nel secondo turno di Coppa dei Campioni 1990/91, con lo Spartak che si è imposto 5-3 ai rigori dopo due 0-0, con Aleksandr Mostovoy autore del gol decisivo dal dischetto. Nella gara di ritorno a Mosca , Diego Maradona ha giocato la sua ultima partita in Coppa dei Campioni – trofeo mai vinto dall'asso argentino.



1990/91, con lo che si è imposto 5-3 ai rigori dopo due 0-0, con Aleksandr autore del gol decisivo dal dischetto. Nella gara di ritorno a , Diego ha giocato la sua ultima partita in – trofeo mai vinto dall'asso argentino. Il Napoli è imbattuto da tre partite in casa contro formazioni russe anche se ha vinto una sola volta – 3-1 contro la DinamoMosca nell'andata degli ottavi 2014/15 di UEFA Europa League , partita nella quale l'attuale centrocampista dello Spartak , Roman Zobnin , è stato espulso.



è imbattuto da tre partite in casa contro formazioni russe anche se ha vinto una sola volta – 3-1 contro la nell'andata degli ottavi 2014/15 di , partita nella quale l'attuale centrocampista dello , Roman , è stato espulso. Lo Spartak è ancora alla ricerca della prima vittoria in Italia dopo sette trasferte (P3 S4), con le ultime tre che si sono concluse 2-1 in favore dell'Inter - la più recente nella fase a gironi 2006/07 di UEFA Champions League.

Stato di forma

Napoli

Il Napoli è arrivato quinto in Serie A con Gennaro Gattuso , cedendo il quarto posto all'ultima giornata e mancando la quinta qualificazione alla fase a gironi di UEFA Champions League in sei stagioni. La scorsa UEFA Europa League si è conclusa con il primo posto nel girone e l'eliminazione ai sedicesimi contro il Granada (0-2 t, 2-1 c).



è arrivato quinto in con Gennaro , cedendo il quarto posto all'ultima giornata e mancando la quinta qualificazione alla fase a gironi di in sei stagioni. La scorsa si è conclusa con il primo posto nel girone e l'eliminazione ai sedicesimi contro il (0-2 t, 2-1 c). Vincitore della Coppa UEFA 1988/89, il Napoli ha sempre superato il girone di UEFA Europa League . La scorsa edizione ci è riuscito per la quinta volta precedendo RealSociedad , AZAlkmaar e Rijeka nel Gruppo F con 11 punti. I partenopei sono arrivati primi nelle ultime tre occasioni: nel 2015/16, hanno vinto tutte e sei le partite e stabilito il record (tuttora imbattuto) di gol segnati nella fase a gironi di UEFA Europa League , 22.



1988/89, il ha sempre superato il girone di . La scorsa edizione ci è riuscito per la quinta volta precedendo , e nel Gruppo F con 11 punti. I partenopei sono arrivati primi nelle ultime tre occasioni: nel 2015/16, hanno vinto tutte e sei le partite e stabilito il record (tuttora imbattuto) di gol segnati nella fase a gironi di , 22. Il bilancio interno dei Partenopei nella fase a gironi di UEFA Europa League è V10 P3 S2. Il Napoli ha vinto in casa una sola delle tre partite del Gruppo F nell'ultima stagione, ma prima di allora era stato in una striscia di sei vittorie consecutive nella fase a gironi fino alla sconfitta contro l'AZ per 1-0 nella prima giornata. Quella resta l'unica sconfitta subita nelle ultime otto partite europee allo Stadio Diego Armando Maradona (V4 P3).

Spartak

Lo Spartak è arrivato a otto punti dai campioni dello Zenit nella PremierLeague russa 2020/21 guadagnandosi la qualificazione in Europa dopo una stagione d'assenza. Il club russo è partito dal terzo turno di qualificazione di UEFAChampionsLeague dove ha perso 0-2 in casa e in trasferta contro il Benfica (ex club dell'attuale tecnico dello Spartak , Rui Vitòria ), qualificandosi così alla fase a gironi di UEFA Europa League , competizione alla quale aveva partecipato una sola volta nel 2018/19.



è arrivato a otto punti dai campioni dello nella russa 2020/21 guadagnandosi la qualificazione in Europa dopo una stagione d'assenza. Il club russo è partito dal terzo turno di qualificazione di dove ha perso 0-2 in casa e in trasferta contro il (ex club dell'attuale tecnico dello , ), qualificandosi così alla fase a gironi di , competizione alla quale aveva partecipato una sola volta nel 2018/19. Arrivato sino ai quarti di finale della UEFA Europa League 2010/11 dopo il trasferimento a metà stagione dalla UEFA Champions League , lo Spartak ha raggiunto i sedicesimi nella stessa maniera nel 2017/18, ma l'unica partecipazione alla fase a gironi nella stagione successiva non è stata positiva dato che il club russo ha raccolto appena cinque punti arrivando ultimo del girone dietro Villarreal , RapidVienna e Rangers .



2010/11 dopo il trasferimento a metà stagione dalla , lo ha raggiunto i sedicesimi nella stessa maniera nel 2017/18, ma l'unica partecipazione alla fase a gironi nella stagione successiva non è stata positiva dato che il club russo ha raccolto appena cinque punti arrivando ultimo del girone dietro , e . Il bilancio dello Spartak in trasferta in UEFA Europa League, comprese qualificazioni, è V4 P4 S4. Nelle trasferte della fase a gironi non ha mai segnato, avendo perso 2-0 in casa di Rapid e Villarreal e pareggiato 0-0 in trasferta coi Rangers nel 2018/19.

Collegamenti e curiosità