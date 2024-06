Lo sapevi? Conte è già stato in ritiro allo Sport Hotel Rosatti di Dimaro: lo scatto | FOTO

Lo sapevi? La presenza di Antonio Conte a Dimaro Folgarida non è una novità. Nel 2010 infatti l'allenatore guidò la preparazione precampionato del Siena, alloggiando sempre allo Sport Hotel Rosatti di Dimaro in Trentino, che è il quartier generale degli azzurri in ritiro. Un'esperienza che gli portò bene, quell'anno il Siena chiuse 2º in Serie B e venne promosso in Serie A.

L'anno successivo, fu la volta del primo ritiro della SSC Napoli in Val di Sole - Trentino, rapporto che ormai dura da 14 anni e proseguirà sino al 2026.

Ecco lo scatto:

Conte a Dimaro col Siena

Tra gli ospiti della conferenza di presentazione di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, c’era anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Una presenza istituzionale per dare in anteprima ai campioni, all’allenatore Antonio Conte ed al presidente Aurelio De Laurentiis il benvenuto, fra pochi giorni, in Trentino.