Rudy Galletti scrive sul proprio profilo Twitter:

"Lo Celso, il Real Betis sta ancora cercando di capire se ci sono margini per una mossa di prestito con opzione di acquisto. Sono in corso trattative con Tottenham: Giovani sta spingendo per il suo ritorno al Betis. Tottenham sono disponibili a lasciarlo andare ma - ad oggi - includendo solo un obbligo di acquisto".