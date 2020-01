Lite Fedele-Corrado: "Non devi permetterti di parlare di calcio, impara!". "Non sei mai stato in un campo" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Lite molto accesa tra Enrico Fedele e il giornalista Antonio Corrado durante la trasmissione 'Fuorigioco' su Televomero. Si discuteva della sconfitta del Napoli contro l'Inter e dei tre gol presi dagli azzurri.

Video Fedele-Corrado, battibecco in diretta

Fedele: "Il calcio è fatto da due tempi, impara! Tu non ti devi permettere di parlare di calcio. Non sei mai stato in un campo, solo con il microfono in mano".

Immediata la risposta di Corrado: "I tre gol sono colpa di Gattuso? Ma come fai a parlare di calcio? Tu sei sempre stato fuori dal campo".