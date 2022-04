Lite Edo De Laurentiis-Spalletti, Gazzetta: ecco il vero motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo l'allenamento mattutino, i giocatori sono rientrati nelle rispettive abitazioni, ma stasera ritorneranno nuovamente al centro sportivo di Castel Volturno per la cena.

Chi sarà presente alla cena del Napoli? Lo scrive l'edizione online della Gazzetta dello Sport che racconta anche la lite Edo De Laurentiis-Spalletti:

"Cena alla quale parteciperanno De Laurentiis padre e figlio, Spalletti e lo staff tecnico e i giocatori. Nelle ore immediatamente successive alla sconfitta di Empoli, c'è stato anche un forte diverbio tra Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente, e lo stesso allenatore, sul treno che stava riportando la squadra a Napoli. Motivo della discussione la decisione del club di mandare la squadra in ritiro permanente. Provvedimento che poi il presidente ha annullato, perché sia a Napoli sia in periferia non è stata trovata nessuna struttura alberghiera che avesse la disponibilità per ospitare il ritiro".