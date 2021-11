Lista infortunati Napoli, ben 6 azzurri ko: ecco quando torneranno

Lista infortunati Napoli, periodo nero per la squadra di Spalletti. La trasferta di San Siro, persa contro l'Inter per 3-2, ha causato anche due gravissime defezioni alla squadra partenopea. Si tratta di Osimhen ed Anguissa. I due si vanno ad aggiungere ad una lista di giocatori out tra Covid e infortuni. Ecco di chi si tratta:

Zanoli - Covid

Demme - Covid

Politano - Covid

Anguissa - Stirato

Ounas - Stirato

Osimhen - Frattura



Infortunati Napoli, quando rientrano in campo?

Partendo dai giocatori positivi, il prossimo a rientrare sarà Diego Demme. Si attende solo la negativizzazione del giocatore tedesco che dovrebbe avvenire entro Napoli-Lazio. Diverso il discorso per Zanoli e Politano, i quali potrebbero rientrare per la sfida contro l'Atalanta di inizio dicembre.

Ounas ha subito un infortunio muscolare, sta svolgendo le terapie a Castel Volturno e Spalletti conta di averlo a disposizione nel giro di qualche settimana. Per quanto riguarda Anguissa, anch'egli out per un problema muscolare, dovrebbe tornare in campo tra un mese circa.

Più complessa la situazione di Osimhen, per il quale si prospetta dal mese ai due mesi di stop.