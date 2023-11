Lione-Metz, Grosso torna in panchina a una settimana dall'aggressione

Notizie Calcio - Fabio Grosso torna a bordocampo per la felicità di tutti gli appassionati di calcio. A distanza di una settimana dall’enorme spavento quando è stato colpito al volto in autobus prima di Marsiglia-Lione, match bollente poi rinviato, l’allenatore italiano oggi è regolarmente in campo adesso per per Lione-Metz. Gara tra l’altro da vincere a tutti i costi dato l’ultimo posto in classifica

LIONE (5-3-2): Lopes; Kumbedi, Mata, O'Brien, Diomandé, Tagliafico; Alvero, Caqueret, Diawara; Baldé, Lacazette. Allenatore : Fabio Grosso

: Fabio Grosso METZ (4-3-3): Oukidja - Collin, Traoré, Hérelle, Udol - Jean Jacques, Camara, Asoro - Van Den Kerkhof, Elisor, Jallow. Allenatore: Laszlo Boloni