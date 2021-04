Linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli, già sold-out quasi tutta la collezione!

Napoli Calcio - Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l'esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli.

Vetrina della presentazione ufficiale sarà la partita del 18 Aprile, quando la squadra SSC Napoli scenderà in campo, nel neo-ribattezzato stadio Diego Armando Maradona, contro l’FC Inter indossando le nuove divise Kappa in collaborazione con Marcelo Burlon County of Milan.

Sarà quello il momento di reveal della collezione nella sua interezza, composta dai kit di calcio,palloni, zaini, e abbigliamento streetwear, che tuttavia risultano già sold-out online nei maggiori e-commerce internazionali, tra cui lo store web di Marcelo Burlon.

KOMBAT PRO 2021 MARCELO BURLON NAPOLI colori Black - Azure Turquois / Yellow - Azure - Blu SOLD OUT

Maglia ufficiale da gioco KOMBAT™ PRO 2021 da uomo in tessuto elasticizzato e con tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION. SKIN FIT. Manica corta, scollo a V con inserti, inserti sulle maniche e sui fianchi, grafica stampata. Logo Omini sul petto e maniche in transfer alta densità applicati a caldo, lettering SSCN posteriore realizzati in transfer applicato a caldo, logo team patch 3D in silicone sul petto applicato con transfer a caldo e sponsor realizzati con transfer traspiranti. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

KOMBAT RYDER PRO MARCELO BURLON NAPOLI colori Black - Azure Turquois / Yellow - Blue Navy SOLD OUT

Pantaloncino ufficiale gioco KOMBAT™ RYDER da uomo in tessuto woven e con tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION. REGULAR FIT. Elastico e coulisse in vita, inserti sui fianchi. Banda Omini laterale, Kappa lettering sul retro realizzati in transfer applicati a caldo e logo team patch 3D in silicone sul fronte applicato con transfer a caldo. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

KOMBAT SPARK PRO MARCELO BURLON NAPOLI 1PACK colori Azure Turquoise - Black SOLD OUT / Yellow - Blue Navy

Calza gioco ufficiale KOMBAT™ in fibra poliammidica elasticizzata. Piede con spugna per massima ammortizzazione, zona di aerazione sul collo del piede, polpaccio con lavorazione in jacquard, linea anatomica specifica per piede sinistro e destro e striscia in contrasto colore. Packaging 1 paio. Logo sul retro in jacquard e logo team in jacquard sul fronte. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

AYBA 4 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois SOLD OUT

T-shirt da uomo in tessuto texturizzato. SLIM FIT. Manica corta raglan, girocollo e grafica stampata, spacchetti laterali e dettaglio ricamato. Logo Omini sul petto ricamati, lettering SSCN sul retro stampato e logo team patch 3D in silicone ricamato sul petto. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

ATIRCO 3 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois SOLD OUT

Tuta da uomo in tessuto interlock. SLIM FIT. Felpa con colletto in costina, apertura frontale con zip, con tasche laterali, parte alta con grafica stampata, polsini e fondo corpo in costina e dettagli in contrasto colore; pantaloni con tagli obliqui, tasche laterali con zip e tasca posteriore e fondo gamba in costina. Logo Omini ricamati, lettering SSCN sul retro stampato e logo team patch 3D in silicone ricamato. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

APACK 4 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois SOLD OUT

Zaino rappresentanza. Scomparto principare con chiusura a fibbie frontali magnetiche, grafica stampata parte alta, tasca interna per pc, maniglia superiore, spallacci e schienale foderati e fondo rinforzato, dimensioni: 45X32X17CM. Logo Team patch 3D in silicone ricamato sul fronte, SSCN lettering frontale, logo frontale stampati. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

ASETY 4 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois SOLD OUT

Cappellino da uomo in tessuto twill. Visiera baseball, chiusura regolabile in plastica sul retro e pannelli laterali e posteriori in mesh. Logo Team patch 3D in silicone ricamato sul fronte, SSCN lettering in ricamo 3D, Omini ricamati. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

AWING 20.3G MARCELO BURLON NAP colore Black-Azure Turquois

Pallone cucito a macchina. 24 pannelli, rivestimento micro-testurizzato, raccomandato per l'allenamento. Logo Omini, logo Team e grafiche stampate. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.