Libero attacca ancora i napoletani: "A Napoli serve il lanciafiamme, ha ragione De Luca" [FOTO]

Ultime notizie. Non è una novità, ma il quotidiano "Libero" non si smentisce mai: anche in questa situazione di emergenza Nazionale, arriva il solito titolo contro Napoli ed i napoletani. Come si evince dalle pagine odierne, viene pubblicata una foto del centro cittadino scrivendo: "Tutti in strada. Ha ragione De Luca, serve il lanciafiamma", riprendendo le parole del Governatore in merito all'intenzione di alcuni di organizzare delle feste di laurea.

