"Libera il Bari, qui non è Napoli": ultras Bari e Salernitana contestano la famiglia De Laurentiis | VIDEO

Ultime notizie calcio - Dura contestazione prima e durante la partita Salernitana-Bari di Serie C contro la famiglia De Laurentiis. Il gemellaggio tra le tifoserie di Bari e Salernitana si è rinnovato anche nella protesta contro la multiproprietà.

Salernitana-Bari, protesta contro i De Laurentiis

I sostenitori biancorossi e quelli granata hanno intonato insieme il coro "Qui non è Napoli" e "De Laurentiis libra il Bari", trasformando l’attesa della sfida dell’Arechi in un messaggio comune contro il modello delle multiproprietà nel calcio italiano.

All’interno dell’Arechi, invece, è stato esposto un enorme striscione “Libera la Bari” e ribadito il “no alle multiproprietà”

Ecco le immagini