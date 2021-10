Napoli - Si scalda il popolo polacco dopo i 6 punti nel Girone del Napoli d'Europa League. Perché sono andati tutti esauriti i biglietti per la partita Legia Varsavia Napoli d'Europa League che si giocherà giovedì 4 novembre alle ore 18:45. Partita per la quarta giornata, prima ci sarà la terza tra Napoli e Legia allo stadio Maradona. Intanto, il sito ufficiale del Legia ha fatto sapere che prima ancora di un mese ci sarà il sold out a Varsavia.