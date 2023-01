Calcio mondiale sotto shock, la leggenda africana sbranata dai suoi cani: è morto

Ultime Notizie - Il calcio mondiale è sotto shock per una tragica morte avvenuta in queste ore. Soprattutto il modo in cui è avvenuta, una tragedia immane per la leggenda del calcio della sua nazione negli anni '80. Si tratta di Philemon Mulala, trovato morto dopo essere stato assalito dai suoi cani. Mulala, ex difensore e centrocampista zambiano, è morto dopo essere stato sbranato dai suoi tre cani. Aveva 59 anni ed è stato una delle leggende del calcio zambiano.

Secondo quanto riportato da ESPN, Mulala è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue nel giardino all'interno della sua abitazione di Lichtenburg, in Sudafrica, nelle ore pomeridiane locali della giornata di sabato scorso. Mulala in Zambia è considerato un vero e proprio eroe nazionale, visto che ha contribuito alla vittoria della Coppa CECAFA del 1984, il primo trofeo della sua Nazionale. Mulala lasciò il segno in semifinale, realizzando due gol contro il Kenya. La finale, poi, è stato vinta contro il Malawi.

La notizia ha scosso tutti i tifosi africani e non solo, in primis per il modo in cui il povero Mulala è venuto a manca ad un'età ancora molto giovane.