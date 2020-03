"Lega indegni, vergognatevi". Striscioni della Curva Nord interista sotto la sede Lega Calcio [FOTO]

Nonostante le tapparelle abbassate e l'entrata chiusa la sede della Lega di Serie A sta ospitando un consiglio straordinario in conference call per analizzare l’emergenza coronavirus che sta creando disagi anche al calcio italiano.

Dopo il botta e risposta tra l’ad dell’Inter Beppe Marotta e il presidente della Lega Serie A Dal Pino, in questi minuti si sta discutendo sulle decisioni da prendere in merito all’emergenza. In attesa di sapere il verdetto diversi tifosi si sono presentati fuori l’entrata della Lega.

Sono stati affissi anche due striscioni: “Lega indegni, vergognatevi”, “”Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi”. Nelle prossime ore verranno rese note le decisioni prese nel corso del consiglio straordinario di Lega