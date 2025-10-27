Lecce-Napoli, Sky - Rrahmani e Hojlund convocati! Qualche big domani verso la panchina: le ultime sulla formazione

Ultimissime notizie calcio Napoli - Due importanti notizie per Antonio Conte in vista della gara di domani in casa del Lecce. L'allenatore ha recuperato sia Amir Rrahmani che Rasmus Hojlund i quali sono partiti questo pomeriggio con la squadra verso la Puglia come riferisce il collega Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport in diretta da Castel Volturno.
Ecco cosa ha dichiarato Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport su Rrahmani e Hojlund per la gara di domani tra Lecce e Napoli:
"Buone notizie da Castel Volturno per Conte che ritrova Rrahmani e Hojlund, entrambi sono partiti alla volta di Lecce e probabilmente domani partiranno dalla panchina. Il Napoli è partito intorno alle 16,30 da Capodichino per dirigersi verso Lecce. Un aereo prenderà anche De Bruyne, ma in direzione Belgio per valutare l'opportunità di unintervento chirurgico anche se il calciatore sembra più propenso ad un'operazione piuttosto che ad una terapia conservativa come Lukaku. I tempi di recupero sono 3-4 mesi per il belga.
Rrahmani dovrebbe tornare titolare per Napoli-Como. In attacco Lucca sembra favorito su Lang domani. Conte potrebbe dare un turno di riposo a qualche titolarissimo a partire dal capitano Di Lorenzo"