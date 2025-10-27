Lecce-Napoli, Sky - Rrahmani e Hojlund convocati! Qualche big domani verso la panchina: le ultime sulla formazione

Ultimissime notizie calcio Napoli - Due importanti notizie per Antonio Conte in vista della gara di domani in casa del Lecce. L'allenatore ha recuperato sia Amir Rrahmani che Rasmus Hojlund i quali sono partiti questo pomeriggio con la squadra verso la Puglia come riferisce il collega Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport in diretta da Castel Volturno.

Lecce Napoli: Rrahmani e Hojlund convocati

Ecco cosa ha dichiarato Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport su Rrahmani e Hojlund per la gara di domani tra Lecce e Napoli: