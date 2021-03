Lazio-Torino, le ultime: la decisione potrebbe slittare a domani, tre ipotesi al vaglio

Ultimissime notizie calcio - Aumentano le probabilità che la decisione definitiva relativa alla partita Lazio-Torino possa slittare a domani mattina. I granata sono in attesa dei risultati dei tamponi cui si sono sottoposti in giornata e non sono partiti per la Capitale, anche perché l'ASL cittadina ha ribadito la quarantena della squadra fino a martedì alle 23.59. Queste ora le piste percorribili: la Lega potrebbe non rinviare la partita e ripetere il caos di Juventus-Napoli; concedere lo slittamento di 24 ore del match per consentire ai granata di presentarsi a Roma (a meno che non emergano nuovi casi di Coronavirus dai tamponi a cui si sono sottoposti oggi); optare per il rinvio, ed al momento la prima data disponibile è il 7 aprile.

