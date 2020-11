Lazio, sfortunato il primo volo dell'aereo brandizzato: giocatori spaventati, ritorno a Roma solo a mezzogiorno

Ultime notizie calcio - E' stato a dir poco negativo il primo volo del nuovo aereo della Lazio che ha portato la squadra in Calabria nella giornata di ieri. Dopo i problemi registrati nel volo d'andata a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla Calabria, al ritorno non è andata di certo meglio. Lo scalo di Crotone, infatti, era chiuso e, di conseguenza, la squadra è dovuta ripartire da Lamezia Terme con un volo di linea nel corso della notte. Il Boeing, invece, è rimasto per ovvie ragioni in terra calabra ed è ripartito alla volta di Roma soltanto verso mezzogiorno.