Verso Lazio-Napoli, giallo per il diffidato Parolo: salterà la gara contro gli azzurri

Ultime notizie calcio. La Lazio continua la sua incredibile scalata ai vertici del calcio italiano: la squadra di Inzaghi, fresca vincitrice della Supercoppa, ha inanellato anche il nono successo consecutivo in campionato restando a ridosso della coppia di testa Inter-Juventus (con una partita da recuperare). La squadra capitolina il prossimo 11 gennaio alle ore 18.00 ospiterà il Napoli all'Olimpico per l'ultima gara del girone d'andata.

Marco Parolo contro il Napoli

Lazio-Napoli, Parolo squalificato: due azzurri in diffida

Contro i partenopei mancherà Marco Parolo, diffidato ed ammonito ieri nel successo in rimonta a Brescia. Il centrocampista sarà dunque squalificato dal Giudice Sportivo e non prenderà parte alla gara contro la squadra di Gattuso. Nel Napoli, impegnato questa sera contro l'Inter al San Paolo, sono due i giocatori in diffida e a rischio squalifica.