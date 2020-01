Napoli-Inter, occhio al giallo: due diffidati azzurri rischiano di saltare la Lazio

Elmas in Sassuolo-Napoli

Ultime notizie Napoli calcio. Gli azzurri questa sera contro l'Inter avranno bisogno di tanta intensità per fermare la capolista e proseguire la cavalcata alla zona Europa. La squadra di Gattuso viene dal successo al fotofinish contro il Sassuolo ed in questo inizio di 2020 avrà un gennaio molto ricco dal punto di vista del calendario.

In tal senso peseranno anche le ammonizioni ed i diffidati presenti in rosa: al momento sono due gli azzurri a rischio squalifica, Mario Rui e Elmas. Se infatti questa sera contro l'Inter fossero ammoniti salterebbero automaticamente la prossima gara di campionato in casa della lanciatissima Lazio.