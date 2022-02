Lazio-Napoli, domani omaggio a Maradona da parte del museo ufficiale biancazzurro: i dettagli dell'iniziativa

La Lazio spesso e volentieri ha omaggiato Diego Armando Maradona, lo fece anche dopo la sua morte con un post su Twitter: “Campione. Idolo di generazioni. Ispirazione eterna di calcio. Grazie per essere stato a casa nostra, è stato un onore e non ti dimenticheremo. Ciao Diego!”. Il club biancoceleste l’ha ricordato nella sua visita nel centro sportivo di Formello nel 2016, quando si trovava a Roma per la presentazione della “Partita della Pace”. Nel campo di allenamento della Lazio si era cimentato nella corsa, nei palleggi e nelle punizioni e dichiarò:

“Sono cresciuto in campo, a casa mia c’è sempre un campo per giocare. Quando vedo un terreno così mi fa piacere per i calciatori e i tifosi. Così ci si può allenare bene. Ringrazio tutto lo staff della Lazio. Accoglienza tipica italiana, dove vado mi aprono sempre la porta”

Lazio-Napoli, omaggio a Maradona

Come informa il sito ufficiale del museo della Lazio, per il posticipo di domani il museo ufficiale della S.S. Lazio ha voluto dedicare un tributo a Diego, ricordandolo attraverso alcune casacche del campione argentino che verranno esposte all’interno della Tribuna Autorità dello stadio Olimpico.

